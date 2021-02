Anche i magistrati dell’Emilia-Romagna chiedono la cittadinanza per Zaki (Di venerdì 12 febbraio 2021) BOLOGNA – Anche i magistrati dell’Emilia-Romagna “chiedono giustizia per Patrick Zaki e condividono la richiesta di cittadinanza, anche per onorare il ricordo di Giulio Regeni”. E per farlo sottoscrivono un appello, che al momento conta 155 firme, in alcuni casi di magistrati che, pur non lavorando più in regione, sono stati in passato in servizio in Emilia-Romagna. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) BOLOGNA – Anche i magistrati dell’Emilia-Romagna “chiedono giustizia per Patrick Zaki e condividono la richiesta di cittadinanza, anche per onorare il ricordo di Giulio Regeni”. E per farlo sottoscrivono un appello, che al momento conta 155 firme, in alcuni casi di magistrati che, pur non lavorando più in regione, sono stati in passato in servizio in Emilia-Romagna.

