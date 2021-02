Amici 20, Leonardo Lamacchia prima del talent show: “Pesava 110 chili” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Manca poco al serale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. I giovani talenti della scuola più amata della tv italiana hanno già saputo farsi apprezzare dal pubblico da casa e tra questi c’è anche Leonardo Lamacchia. Il cantante, oltre che al suo grande talento, ha colpito i telespettatori con il suo carattere. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 febbraio 2021) Manca poco al serale della nuova edizione didi Maria De Filippi. I giovanii della scuola più amata della tv italiana hanno già saputo farsi apprezzare dal pubblico da casa e tra questi c’è anche. Il cantante, oltre che al suo grandeo, ha colpito i telespettatori con il suo carattere. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MeeraVGonzalez : @SuttoraM @dianafalcione69 @Enzo56130673 @Rossana7336 @Cristin97215062 @MolaschiClara @RobertoGranai @tantumanita… - abloodyrevenge : Rudy vedi di non fare cagate con Leonardo perché se sabato non gli riconfermi la felpa mi ritrovi fuori gli studi d… - reybenss : non la gente che dice di amare leonardo maini barbieri non ironicamente credevo che stessimo tutti scherzando amici… - Sara_Nurchis : RT @mart1naaa_: Ditemi quello che volete ma io li vedo troppo bene insieme... che siano amici o meno, secondo me hanno proprio un bel rappo… - milmalcontenta : RT @rialai96: Raga dopo tutto sto drama etero nonsense e cringe ci meritiamo Tommaso e Leonardo come amici speciali 2.0 #Amici20 -