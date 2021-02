America’s Cup, Luna Rossa ha più chance di vittoria che in passato. Il parere di Bressani (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stanotte (a partire dalle ore 04.00) inizierà la Finale della Prada Cup. Il programma prevede le prime due regate tra Luna Rossa e Ineos Uk, sulla carta dovrebbe regnare un enorme equilibrio e le due barche dovrebbero essere molto vicine tra loro sotto tutti i punti di vista. Il team tricolore ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro i britannici e per cercare di vincere sette regate, in modo da accedere al match race per la America’s Cup contro Team New Zealand. Vasco Vascotto ha dichiarato, in una lunga intervista concessa a farevela.net, che Luna Rossa ha concrete chance di vincere la Vecchia Brocca. Lorenzo Bressani, tre volte Campione del Mondo tra i Melges e apprezzato velista di Nacra17, ha analizzato la situazione a OA Sport: “Possiamo solo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stanotte (a partire dalle ore 04.00) inizierà la Finale della Prada Cup. Il programma prevede le prime due regate trae Ineos Uk, sulla carta dovrebbe regnare un enorme equilibrio e le due barche dovrebbero essere molto vicine tra loro sotto tutti i punti di vista. Il team tricolore ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro i britannici e per cercare di vincere sette regate, in modo da accedere al match race per laCup contro Team New Zealand. Vasco Vascotto ha dichiarato, in una lunga intervista concessa a farevela.net, cheha concretedi vincere la Vecchia Brocca. Lorenzo, tre volte Campione del Mondo tra i Melges e apprezzato velista di Nacra17, ha analizzato la situazione a OA Sport: “Possiamo solo ...

