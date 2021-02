Alonso operato con successo alla mascella. Possibile ripresa per l’avvio del campionato

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il pilota Fernandoè statoconmandibola per la frattura riportata a seguito dell’incidente di ieri sera mentre si allenava in bicicletta per la strade vicino a Lugano. L’obiettivo dell’operazione maxillo-facciale, svolta presso l’ospedale di Berna, è stato il riposizionamento dellasuperiore, che ha subito il trauma maggiore dopo la tremenda botta contro un’auto. Dal comunicato diramato dal suo team traspare cauto ottimismo sulle sue condizioni e sui possibili tempi di“L’operazione ha riguardato lasuperiore,resterà in osservazione per le prossime 48 ore e dopo alcuni giorni di riposo potrà ricominciare gli allenamenti con la possibilità di riprendere rapidamente la piena ...

Il team Alpine aggiorna sulle condizioni Fernando Alonso: frattura alla mandibola per l'asturiano, la stagione alle porte dovrebbe però essere salva.
Alonso resterà in osservazione per le prossime 48 ore e dopo alcuni giorni di riposo potrà ricominciare gli allenamenti con la possibilità di riprendere rapidamente la piena preparazione per la stagio ...