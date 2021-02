Almeno il 50% delle infezioni sono causate da malati asintomatici

Leggi su agi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Durante l'ondata iniziale dell'epidemia di Covid-19 a New York City le persone che non manifestavano sintomi potrebbero essere state responsabili diil 50 per cento. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell'università di Chicago, che hanno elaborato dei modelli per valutare l'impatto dei casidurante la pandemia. "Nel periodo iniziale della situazione emergenziale era davvero complicato stimare quale percentuale di persone infette avrebbe poi sviluppato sintomi - spiega Rahul Subramanian dell'Università di Chicago - e senza dati specifici era molto difficile stimare la differenza tra i casi non segnalati a causa della mancanza di test e quelli effettivamente". ...