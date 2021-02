Allevamento visoni | tweetstorm delle associazioni animaliste | “Il ministro Speranza chiuda le strutture”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lesono tornare a farsi sentire per chiedere nuovamente la chiusura immediata degli allevamenti di. Per far riaccendere i riflettori su questo argomento, lehanno optato per un, ovvero una tempesta di tweet sul famoso social dei “cinguettii” con tanto di hashtag #Liberi e #Emergenza. Le attività degli allevamenti disono temporaneamente sospese in Italia, ma l’ordinanza del Ministero della Salute sta per scadere: il termine ultimo, come ricorda proprio Essere Animali, è previsto per il 28 febbraio. Ci sono ancorada chiudere nel nostro Paese, ed è per questo che le...