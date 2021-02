Allerta neve nel Sannio, sindaci chiudono le scuole: ecco dove (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania ha diramato l’Allerta neve e gelo, anche a bassa quota, su tutto il territorio regionale. Molti sindaci della Provincia di Benevento stanno emanando ordinanze di chiusura soprattutto per le scuole ma anche per parchi pubblici e cimiteri. Tra i Comuni che hanno già provveduto a comunicare, con apposita ordinanza sindacale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, risultano essere: Benevento da domani fino al 17 febbraio; Apollosa solo per la giornata di domani; San Leucio del Sannio solo domani; Airola da domani fino al 17 febbraio; Circello da domani al 17 febbraio; Castelvenere da domani al 17 febbraio; Fragneto Monforte solo per la giornata di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania ha diramato l’e gelo, anche a bassa quota, su tutto il territorio regionale. Moltidella Provincia di Bento stanno emanando ordinanze di chiusura soprattutto per lema anche per parchi pubblici e cimiteri. Tra i Comuni che hanno già provveduto a comunicare, con apposita ordinanza sindacale, la chiusura delledi ogni ordine e grado, risultano essere: Bento da domani fino al 17 febbraio; Apollosa solo per la giornata di domani; San Leucio delsolo domani; Airola da domani fino al 17 febbraio; Circello da domani al 17 febbraio; Castelvenere da domani al 17 febbraio; Fragneto Monforte solo per la giornata di ...

