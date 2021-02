Allerta in Regione: tre consiglieri positivi al Covid. Ecco chi sono (Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Dopo l'ex assessore Pd, oggi consigliere regionale, Manuela Bora e dopo il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, all'interno dell'Assemblea delle Marche altri tre rappresentanti ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Dopo l'ex assessore Pd, oggi consigliere regionale, Manuela Bora e dopo il capogruppo di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, all'interno dell'Assemblea delle Marche altri tre rappresentanti ...

bizcommunityit : Meteo Toscana, nuova allerta arancione per neve in quasi tutta la regione - infoitinterno : Meteo Toscana, nuova allerta arancione per neve in quasi tutta la regione - DaddiLuca : RT @iltirreno: +++ Sale ad arancione l'allerta neve in Toscana. Gli esperti del Lamma spiegano il fenomeno e gli accumuli previsti ?? di Sam… - luceranet : Regione Puglia, Allerta Meteo della Protezione Civile - ComuneJesi : #Jesi??- ?? ???????????? ???????????? Il sindaco di Jesi, in seguito all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Re… -