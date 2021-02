“Allattamento al petto” anziché “al seno”: l’ultimo diktat gender per includere i trans (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Al Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust le ostetriche dovranno sostituire l’espressione «Allattamento al seno» con il più gender neutral «Allattamento al petto» per risultare più inclusive e non scontentare i trans. trans che, evidentemente, nel Regno Unito affollano a torme i reparti di ostetricia arrivando a superare in numero le donne vere, se l’amministrazione della struttura ha sentito il bisogno di spogliare di ogni connotazione femminile un’attività che dall’origine dell’umanità è consentita biologicamente solo alle donne e le definisce in quanto tali. Benvenuto Allattamento “al petto” Il personale dovrebbe anche sostituire il termine «madre» con «genitore che partorisce». Perché se non lo sapevate, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Al Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust le ostetriche dovranno sostituire l’espressione «al» con il piùneutral «al» per risultare più inclusive e non scontentare iche, evidentemente, nel Regno Unito affollano a torme i reparti di ostetricia arrivando a superare in numero le donne vere, se l’amministrazione della struttura ha sentito il bisogno di spogliare di ogni connotazione femminile un’attività che dall’origine dell’umanità è consentita biologicamente solo alle donne e le definisce in quanto tali. Benvenuto“al” Il personale dovrebbe anche sostituire il termine «madre» con «genitore che partorisce». Perché se non lo sapevate, ...

