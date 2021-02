Allarme contagi in provincia di Napoli, Massa Lubrense diventa zona rossa (Di venerdì 12 febbraio 2021) La situazione dei contagi in Campania diventa critica. E c’è chi, anticipando il Governo o la Regione, istituisce zone rosse locali. Succede a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. A deciderlo è il sindaco Lorenzo Balducelli dopo la segnalazione dell’Unità di crisi della presenza di un “alert” in penisola sorrentina. Massa Lubrense diventa zona rossa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) La situazione deiin Campaniacritica. E c’è chi, anticipando il Governo o la Regione, istituisce zone rosse locali. Succede a, indi. A deciderlo è il sindaco Lorenzo Balducelli dopo la segnalazione dell’Unità di crisi della presenza di un “alert” in penisola sorrentina.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

solounastella : RT @globalistIT: Da far leggere a chi blatera di riaperture...#Coronavirus #Covid - globalistIT : Da far leggere a chi blatera di riaperture...#Coronavirus #Covid - fanpage : L'allarme arriva dal settimanale monitoraggio dell'Iss - EnricoCEngelma1 : @Agenzia_Ansa Le regioni in cui i contagi scoperti aumentano e' perché stanno moltiplicando i tamponi. Più tamponi… - Corriere : In Umbria, dove la curva dei contagi sale ininterrottamente ormai da Natale, è allarme varianti. Preoccupano anche… -