Alitalia | da Bruxelles dubbi sui ristori | situazione critica già prima del Covid

(Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il via libera dell’antitrust diper il ristoro da 77 milioni di euro richiesta perdall’Italia potrebbe non arrivare mai o arrivare solo per una parte di quella cifra. È quanto ha riportato Ansa che indica come fonti vicino al dossier abbiano definito come molto difficile che venga accolta una nuova e ulteriore richiesta di aiuti di Stato per la compagnia aerea e il suo passaggio alla newCo Ita. Il ristoro richiesto servirebbe per riuscire a pagare gli stipendi dei dipendenti mentrecontinua a registrare perdite ogni giorno. Unaperò che era giàbendel, hanno fatto notare le fonti citate dall’agenzia di stampa italiana. Le stesse fonti hanno sottolineato che il prossimo governo dovrà decidere ...

Alitalia Bruxelles

Il via libera dell' antitrust diper il ristoro da 77 milioni di euro richiesta perdall'Italia potrebbe non arrivare mai o arrivare solo per una parte di quella cifra. È quanto ha riportato Ansa che indica come ...Vestager ha anche confermato cheha ricevuto una notifica per la terza tranche di Ristori adper far fronte alle conseguenze del Covid. "Ma non da 200 milioni", ha precisato. Ora, ...Il via libera dell'antitrust di Bruxelles per il ristoro da 77 milioni di euro richiesta per Alitalia dall'Italia potrebbe non arrivare mai ...Il commissario Leogrande in una lettera ai dipendenti i problemi della compagnia. Stoccate al governo e alla Newco Ita ...