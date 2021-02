Alitalia, Commissione Ue “fredda” su una nuova tranche di aiuti da 200 milioni. A rischio stipendi e continuità voli (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ molto difficile che l’antitrust Ue accolga una nuova e ulteriore richiesta di aiuti di Stato per Alitalia, per gestire il passaggio alla newco Ita. In ogni caso se dovesse accoglierla sarebbe molto più bassa della cifra circolata nei giorni scorsi, quando si è ipotizzata su alcuni media una nuova richiesta di 200 milioni di euro. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il prossimo governo dovrà decidere bene cosa fare della newco Ita, garantendo una vera discontinuità che al momento ancora non sembra essere chiara. Il faro di Bruxelles è puntato su come verranno trasferiti gli asset della vecchia Alitalia. Per dimostrare una reale discontinuità economica e non incappare in una bocciatura della procedura per la creazione di Ita , il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ molto difficile che l’antitrust Ue accolga unae ulteriore richiesta didi Stato per, per gestire il passaggio alla newco Ita. In ogni caso se dovesse accoglierla sarebbe molto più bassa della cifra circolata nei giorni scorsi, quando si è ipotizzata su alcuni media unarichiesta di 200di euro. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il prossimo governo dovrà decidere bene cosa fare della newco Ita, garantendo una vera dische al momento ancora non sembra essere chiara. Il faro di Bruxelles è puntato su come verranno trasferiti gli asset della vecchia. Per dimostrare una reale diseconomica e non incappare in una bocciatura della procedura per la creazione di Ita , il ...

