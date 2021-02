Alfonso Signorini si racconta tra reality, gossip e la passione per l’Opera (Di venerdì 12 febbraio 2021) In un’intervista a Repubblica il conduttore del ‘Grande Fratello Vip’ e direttore di ‘Chi’ si racconta e ammette: “Sono cinico come la tv” Alfonso Signorini si è raccontato in un’intervista a Repubblica parlando del suo lavoro e delle sue passioni. Sul reality infinito (Il Gf Vip è iniziato lo scorso 14 settembre e finirà il primo marzo) ha ammesso: “Le cadute ci sono state ed è quasi inevitabile che ci siano, per la natura stessa del programma, io parlo delle 24 ore in diretta. Come accade in qualsiasi casa italiana, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere. Sono imprevisti che accadono senza filtri”. Proprio senza filtri no, perché ci sono gli autori del programma: “È vero che ci sono, assolutamente sì. Si incontrano anche con i concorrenti in confessionale, ma alla fine sono gli ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) In un’intervista a Repubblica il conduttore del ‘Grande Fratello Vip’ e direttore di ‘Chi’ sie ammette: “Sono cinico come la tv”si èto in un’intervista a Repubblica parlando del suo lavoro e delle sue passioni. Sulinfinito (Il Gf Vip è iniziato lo scorso 14 settembre e finirà il primo marzo) ha ammesso: “Le cadute ci sono state ed è quasi inevitabile che ci siano, per la natura stessa del programma, io parlo delle 24 ore in diretta. Come accade in qualsiasi casa italiana, ci sono cadute, litigi, parolacce che non vorresti mai vedere. Sono imprevisti che accadono senza filtri”. Proprio senza filtri no, perché ci sono gli autori del programma: “È vero che ci sono, assolutamente sì. Si incontrano anche con i concorrenti in confessionale, ma alla fine sono gli ...

