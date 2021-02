Alfonso Signorini ha querelato Salvo Veneziano? Il pizzaiolo | “Chiunque tentasse di togliere un euro ai miei figli sarebbe un meschino”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Stando a quanto riportato da Dagospia,avrebbe agito legalmente contro Stefano Bettarini epronto a fare lo stesso anche con un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip:. Che quest’ultimo abbia il dente avvelenato contro il Direttore di Chi è ormai cosa nota, ma è possibile cheabbia deciso di ricorrere alle vie legali? Per fare chiarezza,ha scritto un post su Instagram dove ha spiegato la sua verità. “? DIFFIDATO? TANTI TITOLI DI GIORNALI. Ex gieffino viene, ex gieffino viene diffidato. PS finitela di scrivere ca**ate. Se dovesse succedere sarò il primo a divulgare tutto suisocial (TUTTO). Fortunatamente ...

trash_italiano : #GFVIP: Mediaset diffida Stefano Bettarini, Alfonso Signorini lo querela - fortunatozeta : Conoscendo i miei followers sono sicuro che tanti lo ricorderanno, ma non è mai stato citato se non sbaglio... Stud… - ventu1959 : RT @erretti42: È un po’ lunga, ma da leggere Lettera splendida di un insegnante. IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso… - Noovyis : (Alfonso Signorini ha querelato Salvo Veneziano? “Chiunque tentasse di togliere un euro ai miei figli sarebbe un me… - FPuggini : RT @erretti42: È un po’ lunga, ma da leggere Lettera splendida di un insegnante. IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

Today.it

è pronto a tenerci compagnia, con clip, scoop e colpi di scena. Appuntamento alle ore 21 e 40 su Canale 5. Le avventure dei vipponi vi aspettano! E voi, chi vorreste in finale!Fino a questo momento, conduttore del reality, non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ora le cose sono cambiate e su ' La Repubblica ' ha voluto mettere in chiaro la ...Sorprese e colpi di scena ovviamente non mancheranno: Alfonso Signorini regalerà intrattenimento ai telespettatori con incontri davvero bollenti. Vi abbiamo già svelato che questa sera ci sarà la ...Grande Fratello Vip streaming e diretta tv: dove vedere la puntata in onda oggi, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,30. Scopri di più ...