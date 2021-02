Alessandra Severini Adesso che anche il voto della base 5Stelle ha sancito l' appoggio

zazoomblog : Alessandra Severini Nel primo giorno di consultazioni appare più solida - #Alessandra #Severini #primo #giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Severini

Leggo.it

Adesso che anche il voto della base 5Stelle ha sancito l'appoggio al governo, Mario Draghi è pronto a salire al Quirinale per sciogliere la riserva e dar vita ad un nuovo governo. ...Leggera frenata per la corsa di Mario Draghi verso Palazzo Chigi . Le polemiche interne al M5s rendono infatti la strada più tortuosa ma il premier inacricato ha lasciato sapientemente filtrare la ...Alessandra SeveriniAdesso che anche il voto della base 5Stelle ha sancito l'appoggio al governo, Mario Draghi è pronto a salire al Quirinale per sciogliere la riserva e dar vita ad un nuovo governo ...Alessandra SeveriniLeggera frenata per la corsa di Mario Draghi verso Palazzo Chigi. Le polemiche interne al M5s rendono infatti la strada più tortuosa ma il premier inacricato ha ...