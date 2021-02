Albano | fa una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta | “Il cantante mascherato? Una setta segreta”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 12 febbraio 2021), in questi giorni, è al centro del gossip per avere criticato la scelta di Amadeus di voler fare, ai costi il Festival di Sanremo nonostante, a detta deldi Cellino San Marco non ci siano i presupposti giusti. Infatti, da quando è stato ufficializzato che il pubblico in sala non potrà esserci,ha detto che si poteva evitare di farlo nel mese di febbraio e aspettare la primavera quando magari i contagi cominceranno un po’ a calare e sarebbe possibile anche pensare di avere nell’Ariston il pubblico. In tanti hanno visto queste esternazioni dicome una ripicca per avere saputo di essere stato escluso dal Festival in quanto ad Amadeus la sua canzone non è piaciuta e non l’ha ritenuta adatta per la kermesse musicale più famosa d’ Italia. Certo, ad ...