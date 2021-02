Al Senato Usa dopo le accuse è il giorno della difesa di Trump (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Miei cari colleghi, c'è un leader politico in questa stanza convinto che, se il Senato permetterà a Donald Trump di tornare un giorno nell'Oval Office, egli smetterà di incitare alla violenza? Sareste pronti a scommetterci sulle vite di altri agenti di polizia? Sul futuro della vostra democrazia?" Con questi interrogativi il Senatore Usa da Jamie Raskin, democratico del Maryland e capo dei manager del processo d'impeachment di Donald Trump, ha cercato di spingere sull'effetto 'preventivo' del processo in corso al Senato: non si tratta tanto di punire l'ex presidente, ma di evitare che lo rifaccia, o che qualcuno segua il suo esempio in futuro.Argomenti accompagnati per due giorni dai video ad alto impatto emozionale per ricordare al Senato chiamato a ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 febbraio 2021) "Miei cari colleghi, c'è un leader politico in questa stanza convinto che, se ilpermetterà a Donalddi tornare unnell'Oval Office, egli smetterà di incitare alla violenza? Sareste pronti a scommetterci sulle vite di altri agenti di polizia? Sul futurovostra democrazia?" Con questi interrogativi ilre Usa da Jamie Raskin, democratico del Maryland e capo dei manager del processo d'impeachment di Donald, ha cercato di spingere sull'effetto 'preventivo' del processo in corso al: non si tratta tanto di punire l'ex presidente, ma di evitare che lo rifaccia, o che qualcuno segua il suo esempio in futuro.Argomenti accompagnati per due giorni dai video ad alto impatto emozionale per ricordare alchiamato a ...

