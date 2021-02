Al Sant’Anna Hospital di Catanzaro a rischio 300 posti di lavori

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – “Da quando mi sono insediato nel mese di ottobre del 2020 ho inviato 18 pec, l’ultima il 4 febbraio, per cercare di avere un appuntamento con l’Asp di Catanzaro e interloquire con i commissari straordinari, ma senza alcun esito, non ho mai avuto una risposta. Non sono mai riuscito ad incontrare la commissione straordinaria dell’Asp che è il nostro unico committente, cliente”. Così alla Dire Giovanni Parisi, presidente del Cda del Sant’Anna Hospital di Catanzaro il centro cardiochirurgico con oltre 300 dipendenti tra personale sanitario e amministrativo che rischiano di perdere il lavoro.