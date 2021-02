Al Lavoro con Orlando Chi è e cosa pensa il ministro PD

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Classe 1969, nato a La Spezia da genitori di origine campana, Andreasi diploma allo scientifico e inizia prestissimo l’attività politica. Nell’89 è segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana e l’anno dopo viene eletto nel consiglio comunale de La Spezia come membro del Partito Comunista Italiano. Dopo lo scioglimento del PCIviene rieletto con il Partito Democratico, dentro il quale progredisce nelle istituzioni della città natia e quelle regionali fino al 2003, anno in cui entra nella direzione nazionale del partito dei Democratici di Sinistra da Piero Fassino. Si presenta alle politiche del 2006 e viene eletto nelle liste dell’Ulivo in Liguria. Sciolti i DS nel 2007, aderisce al PD, diventando responsabile dell’organizzazione nella segreteria nazionale del segretario Walter Veltroni. Rieletto nel 2008, ...