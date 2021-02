Al Bano shock | “Una setta segreta” | c’entra Antonella Clerici

(Di venerdì 12 febbraio 2021) , ecco a cosa si riferiscono le forti e inaspettate parole del cantante. Al, dichiarazioninel programma di: cosa ha dettoAlè senza alcun dubbio pilastro della musica italiana. Le sue canzoni sono diventate negli anni veri e propri cult e hanno scritto la storia della nostra musica, riscuotendo un grandissimo successo anche all’Estero. Anche la sua vita privata è finita tantissime volte sotto i riflettori, in particolare per la sua storia con d’amore con Romina Power, che ha fatto sognare milioni di persone e si è conclusa dopo 30 anni e 4 figli. Poi nella vita del cantante di Cellino San Marco è arrivata Loredana Lecciso, e dalla loro relazione sono nati altri due figli, AlJr e Jasmine, che è stata accanto al padre nella prima edizione di ‘The ...

Ultime Notizie dalla rete : Bano shock

Altranotizia

LEGGI ANCHE>>> Al, rivela che sta aspettando la data di morte Ginevra Lamborghini: avete visto la sua ultima foto? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ' '' (@ginevra.Fabrizio Corona ha bisogno di qualcosa nella sua vita, il suo grido d'aiuto arriva forte e chiaro LEGGI ANCHE>>> Al, rivela che sta aspettando la data di morte Corona si mostra diverso dal solito, ha bisogno di qualcosa che nella sua vita manca da troppo tempo. Se in questo ultimo periodo abbiamo visto ...The Voice: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema The Voice su Nanopress.it.