Ai Parioli i ladri hanno sfilato dal polso di un uomo un Rolex da 50 mila euro

(Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Rapina giovedì pomeriggio in viale Madama Letizia, nel quartiere romano di. Undi 64 anni, che si trovava fuori alla scuola del figlio, è stato spintonato alle spalle e derubato deldel valore di 50. I duesono poi fuggiti in motorino.

Aihanno sfilato dal polso di un uomo un Rolex da 50 mila ...Si è dedicata anche al cinema con i film Last Cut - Ultimo taglio, Il delitto di Via Monte, ... La bussola d'oro, Tradire è un'arte - Boogie Woogie, Triage, Glorious 39, The Heavy,di ...Mentre aspettava che il figlio uscisse da scuola, la vittima è stata spintonata dai due che sono poi fuggiti in motorino ...