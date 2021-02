Ai militanti di Maduro le prime dosi di Sputnik V

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ora vaccineremo tutto il personale medico, tutto il personale sanitario, ai settori più vulnerabili, e dopo a tutti gli insegnanti ma anche a tutti idell’organizzazione politica Movimiento Somos Venezuela”. Con queste parole il leader del regime, Nicolás, ha annunciato l’inizio della campagna di vaccinazione in Venezuela, grazie all’arrivo dellediV. Tra il 15 e il 20 febbraio arriveranno le100.000del vaccino russo, grazie ad un accordo di cooperazione tra Mosca e Caracas per combattere la pandemia. Secondo il quotidiano venezuelano El Nacional, si tratta solo del’1% del totale delleconcordate con la Russia a novembre, quando una delegazione del governo socialista è arrivata a Mosca per ...