Agricoltori contro Governo | in India lo stallo rischia di degenerare

Da settembre in India milioni di contadini stanno protestando contro le riforme agrarie promosse dal Governo Modi. Per decenni nel paese è rimasto in vigore un sistema di sussidi in cui lo stato comprava a un prezzo minimo fisso certe coltivazioni dai contadini, garantendo una rendita stabile e permettendo di investire nel prossimo raccolto con la certezza di poterne ricavare qualcosa, a prescindere dalle momentanee condizioni del mercato. Con queste riforme il Governo intende smantellare il sistema e deregolamentare il mercato per permettere agli Agricoltori di vendere direttamente ai privati, senza intermediari e a qualunque prezzo, e sostiene che questo porterà a investimenti privati molto più ingenti e alla modernizzazione del settore. Ma il timore di molti contadini è che la legge favorirà solo ...

