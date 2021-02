“Addio” Cultura italiana in lutto | è scomparso all’improvviso Lascia un vuoto enorme

(Di venerdì 12 febbraio 2021)nel mondo della. È stato autore di alcuni dei più importanti saggi sui massimi compositori italiani, da Paisiello a Rossini, da Donizetti a Verdi. Aveva 70 anni ed era professore emerito del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Voce contro, se n’è andato, per anni era stato il critico musicale del Corriere della Sera. Nel corso della sua attività di giornalista musicale, accanto agli elzeviri pubblicati in larga parte sul Corriere della Sera, per i quali nel 1990 fu insignito del Premiolino, scrisse, scrive il Fatto Quotidiano diversi saggi di storia della musica e musicologia; tra i libri I diamanti della corona (1974), primo libro in assoluto dedicato alle opere serie di Gioachino Rossini, e Il ventriloquo di Dio (1983), presentato dal germanista Giorgio Zampa, ...

Agenzia_Ansa : Addio a Chick Corea, jazzista leggendario #ANSA - radio5punto9 : #Musica, addio al grande critico #PaoloIsotta. Intervistato disse: 'Noi napoletani viviamo sopra la morte e questo… - ernestolamatta : Addio alla leggenda del jazz Chick Corea, suonò con Davis - CatelliRossella : ??????Addio alla leggenda del jazz Chick Corea, suonò con Davis - Musica - ANSA - chrik5 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Chick Corea, jazzista leggendario #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Cultura

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Dopo l'al Corriere della Sera del 16 ottobre 2015 con un famoso articolo apparso sul ... ma parallelamente collabora con Il Fatto Quotidiano, dove scrive di musica,, politica e costume e, ...... Di Battista ha pubblicato un video su Facebook per annunciare il suoal Movimento 5 Stelle. '... Tutto ciò dove non c'è mai stata né unadi partito (il M5S è sempre stato fiero del suo ...Al via la demolizione dell'ex teatro in fiera, un edificio storico della città. L'ex Teatro in fiera rappresenta un pezzo della cultura di Messina. Fu ...Il leggendario pianista, morto a 79 anni per un tumore, si è esibito più volte nella celebre rassegna della nostra città. Tra le sue performance più emozionanti, quella del 2003 con Gambale, McFerrin ...