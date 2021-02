“Addio campione”. Motociclismo italiano in lutto, se n’è andato stroncato da un malore improvviso (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono fortemente dispiaciuto di questa notizia, perché, era un ragazzo di una compagnia e di una simpatia unica. Ha avuto dei momenti in cui è andato veramente forte. E’ chiaro che non possiamo dire che era un campione del mondo, ma era un ragazzo che con le possibilità che ha avuto ha fatto vedere delle belle cose”. “E poi di lui non posso non ricordare la simpatia, il suo modo di vivere le corse: è vero che erano altri anni, ma lui era veramente spensierato e divertente, lo ricordo con affetto. Mi viene in mente in particolare una gara con lui a Vallelunga: io vinsi e lui finì sul podio con me e ricordo veramente con simpatia sua madre quando venne sotto il podio e si scambiarono una serie di battute che smisi di ridere solo il giorno dopo”, con questa nota lo ricorda uno dei suoi antagonisti, uno di quelli con cui ha condiviso il rumore dei motori e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono fortemente dispiaciuto di questa notizia, perché, era un ragazzo di una compagnia e di una simpatia unica. Ha avuto dei momenti in cui èveramente forte. E’ chiaro che non possiamo dire che era undel mondo, ma era un ragazzo che con le possibilità che ha avuto ha fatto vedere delle belle cose”. “E poi di lui non posso non ricordare la simpatia, il suo modo di vivere le corse: è vero che erano altri anni, ma lui era veramente spensierato e divertente, lo ricordo con affetto. Mi viene in mente in particolare una gara con lui a Vallelunga: io vinsi e lui finì sul podio con me e ricordo veramente con simpatia sua madre quando venne sotto il podio e si scambiarono una serie di battute che smisi di ridere solo il giorno dopo”, con questa nota lo ricorda uno dei suoi antagonisti, uno di quelli con cui ha condiviso il rumore dei motori e ...

