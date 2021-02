Accordo nucleare, il Qatar prepara la mediazione tra Iran e USA (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Qatar sta preparando una serie di tavoli per allentare le tensioni tra gli Usa e l’Iran, in merito alla spinosa questione dell’Accordo nucleare Iraniano. Come afferma l’agenzia QNA, il ministro degli esteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha contattato sia i massimi rappresentanti Iraniani che quelli statunitensi. Tra cui Robert Malley, inviato speciale Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilstando una serie di tavoli per allentare le tensioni tra gli Usa e l’, in merito alla spinosa questione dell’iano. Come afferma l’agenzia QNA, il ministro degli esteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha contattato sia i massimi rappresentantiiani che quelli statunitensi. Tra cui Robert Malley, inviato speciale

