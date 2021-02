Abruzzo, da domenica province di Pescara e Chieti in zona rossa (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “È in corso di redazione un’ordinanza con cui il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e di Chieti. L’analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell’Aquila e per pochissimo anche quella di Teramo sono in zona arancione”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio di presidenza della Regione. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “È in corso di redazione un’ordinanza con cui il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e di Chieti. L’analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell’Aquila e per pochissimo anche quella di Teramo sono in zona arancione”. È quanto si legge in una nota diffusa dall’ufficio di presidenza della Regione.

