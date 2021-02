A Wuhan riparte la vita dopo il Coronavirus | al via i festeggiamenti per il Capodanno cinese – Il video

(Di venerdì 12 febbraio 2021) A distanza di un anno dall’inizio della pandemia da, i cittadini di, la città dove è cominciata l’epidemia, tornano a vivere sprazzi di quotidianità. L’occasione è legata alle celebrazioni dell’anno del Bue, l’animale simbolo deldel 2021, la festività tradizionale che da 4 mila anni continua a colorare il Paese in base al calendario lunare. Con le strade e le piazze ripopolate da gruppi di persone in festa, lockdown e limitazioni imposte per mesi e mesi dalle autorità cinesi per arginare l’epidemia sembrano essere quasi un ricordo.: Ansa/Afp Leggi anche: Covid-19, ecco le conclusioni dell’Omsle indagini a: «Il virus ha origine animale. La fuga da un laboratorio? Estremamente improbabile» Gli ...

