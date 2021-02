A tutto Raiola: “Ibrahimovic ha salvato il Milan. Donnarumma? Va lasciato in pace. E su Pogba…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando parla non è mai banale, ma questa volta Mino Raiola ha preferito non esagerare senza sbilanciarsi sul futuro di alcuni dei suoi assistiti. Il potente procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'assemblea di Lega avvenuta nelle scorse ore.Parla Raiolacaption id="attachment 516793" align="alignnone" width="520" Raiola, Getty Images/captionCome riporta Sky, Raiola ha parlato in modo particolare di Ibrahimovic, Donnarumma e Pogba: "Ibra? Non mi stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato", ha detto l'agente con fermezza. "L'esultanza di Ibra con il Crotone? Non so con chi ce l'avesse. Questo lo dovete chiedere a lui, sono marchi registrati con brevetto. Non so quali siano le sue ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Quando parla non è mai banale, ma questa volta Minoha preferito non esagerare senza sbilanciarsi sul futuro di alcuni dei suoi assistiti. Il potente procuratore ha rialcune dichiarazioni a margine dell'assemblea di Lega avvenuta nelle scorse ore.Parlacaption id="attachment 516793" align="alignnone" width="520", Getty Images/captionCome riporta Sky,ha parlato in modo particolare die Pogba: "Ibra? Non mi stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare ilera Zlatan e così è stato", ha detto l'agente con fermezza. "L'esultanza di Ibra con il Crotone? Non so con chi ce l'avesse. Questo lo dovete chiedere a lui, sono marchi registrati con brevetto. Non so quali siano le sue ...

AntoVitiello : #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il… - zazoomblog : A tutto Raiola: “Ibrahimovic ha salvato il Milan. Donnarumma? Va lasciato in pace. E su Pogba…” - #tutto #Raiola:… - ItaSportPress : A tutto Raiola: 'Ibrahimovic ha salvato il Milan. Donnarumma? Va lasciato in pace. E su Pogba...' -… - THE_DOCTOR_89 : @FBiasin Donnarumma non ha a cuore il Milan altrimenti firmava anche accettando i 7 milioni offerti,invece sta dele… - Pendy1981 : @Rossonerosemper Secondo me per una volta Raiola non c'entra. Parte tutto da Torino.. -