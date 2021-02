Zanetti cita Facchetti dopo la lite Agnelli - Conte (Di giovedì 11 febbraio 2021) MILANO - É ancora vivo lo scontro verbale tra Andrea Agnelli , presidente della Juventus e Antonio Conte , tecnico dell'Inter a margine della semifinale di ritorno di Coppa Italia . dopo la delusione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 febbraio 2021) MILANO - É ancora vivo lo scontro verbale tra Andrea, presidente della Juventus e Antonio, tecnico dell'Inter a margine della semifinale di ritorno di Coppa Italia .la delusione ...

FcInterNewsit : Post Juve-Inter, Zanetti cita Facchetti: 'Ci sono giorni in cui essere interisti è un onore' - sportli26181512 : Zanetti cita Facchetti dopo la lite Agnelli-Conte: L'argentino guarda avanti dopo Juve-#Inter: 'Ci sono giorni in c… - CinqueNews : Zanetti cita Facchetti: «Essere interisti in alcuni giorni è facile» - muttinis : RT @FcInterNewsit: Post Juve-Inter, Zanetti cita Facchetti: 'Ci sono giorni in cui essere interisti è un onore' - pupi3campionati : RT @FcInterNewsit: Post Juve-Inter, Zanetti cita Facchetti: 'Ci sono giorni in cui essere interisti è un onore' -