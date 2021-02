Yes Day: Jennifer Garner nel nuovo trailer Netflix (Di giovedì 11 febbraio 2021) La commedia Yes Day di Miguel Arteta è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld, gli scrittori che hanno firmato più di 30 albi illustrati, molti dei quali diventati bestseller. Jennifer Garner ed Édgar Ramírez sono i protagonisti del film insieme ai piccoli Jenna Ortega, Julian Lerner ed Everly Carganilla. Di cosa parla Yes Day? la trama: Stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai. Cast Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) La commedia Yes Day di Miguel Arteta è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld, gli scrittori che hanno firmato più di 30 albi illustrati, molti dei quali diventati bestseller.ed Édgar Ramírez sono i protagonisti del film insieme ai piccoli Jenna Ortega, Julian Lerner ed Everly Carganilla. Di cosa parla Yes Day? la trama: Stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai. Cast, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, ...

