«Yes Day»: Jennifer Garner, mamma tuttofare nel nuovo film di Netflix (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dire di sì per liberarsi dalle frustrazioni di una vita monotona è una filosofia che l'America ha sposato quando ancora non era di moda. Ce lo ha dimostrato nel 2008 con il film Yes Man con Jim Carrey ma anche 8 anni dopo, quando una produttrice affermata come Shonda Rhimes ha scritto un libro, L'anno del sì, nel quale ha spiegato come le energie negative e le crisi di panico siano sparite appena ha cominciato a essere propositiva e a rispondere in modo affermativo a qualsiasi cosa le capitasse sotto tiro. Il principio è lo stesso di Yes Day, il nuovo film di Miguel Arteta che arriverà su Netflix il 12 marzo e che vedrà Jennifer Garner nei panni di una mamma pesantona che, per 24 ore, accetterà di dire di sì a tutte le richieste che le arriveranno dai suoi figli.

