Yan Dhanda vittima di razzismo | altro brutto episodio nel mondo del calcio

CalcioWeb : Brutto episodio di razzismo nel mondo del calcio: la vittima è il calciatore #YanDhanda -

Ultime Notizie dalla rete : Yan Dhanda

CalcioWeb

Adesso siamo sul risultato di 1 a 3 76' Conor Hourihane fa il suo ingresso in campo 76' Abbandona il campoper Swansea City 72' Minuti per Claudio Gomes che fa adesso il suo ingresso sul ...Commenta per primo Il Leeds pensa al 22enne centrocampista dello Swansea, ex Liverpool. Var-Matin l' Hyères FC, club di National 2, pensa ad Adil Rami e Nicolas Anelka.FA Cup, il centrocampista dello Swansea Yan Dhanda vittima di insulti razzisti. "Come è possibile che nel 2021 ancora accada?" ha scritto su Twitter.La partita Swansea - Manchester City di Mercoledì 10 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale della FA Cup ...