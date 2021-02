Wonder Woman 1984 da domani in esclusiva digitale, 10 minuti del film sul canale YouTube di WB (Di giovedì 11 febbraio 2021) 10 minuti di Wonder Woman 1984 sono disponibili sul canale YouTube di Warner Bros. in attesa dell'uscita digitale del film in arrivo domani 12 febbraio. Wonder Woman 1984, l'atteso cinecomic diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, arriva in Italia in esclusiva digitale da domani venerdì 12 febbraio, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. 10 minuti del film sono già ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) 10disono disponibili suldi Warner Bros. in attesa dell'uscitadelin arrivo12 febbraio., l'atteso cinecomic diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, arriva in Italia indavenerdì 12 febbraio, disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv,, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft& TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. 10delsono già ...

