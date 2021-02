Walter Zenga: il figlio Nicolò ha una fidanzata famosa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua la saga della famiglia di , chi è Marina Crialesi e come vive questa vicenda. (Instagram)Nicolò, uno dei figli di Walter Zenga e dell’ex showgirl televisiva Roberta Termali, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, ha parlato per la prima volta della sua fidanzata. Lei è Marina Crialesi ed è un volto noto dello spettacolo italiano. Infatti, interpreta il ruolo di Beatrice nella soap opera ‘Un posto al sole’. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Walter Zenga, chi sono i genitori: dramma da bambino “Per certi aspetti abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, hanno raccontato i due nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel corso dell’intervista, spazio anche a quello che è accaduto durante queste ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua la saga della famiglia di , chi è Marina Crialesi e come vive questa vicenda. (Instagram), uno dei figli die dell’ex showgirl televisiva Roberta Termali, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, ha parlato per la prima volta della sua. Lei è Marina Crialesi ed è un volto noto dello spettacolo italiano. Infatti, interpreta il ruolo di Beatrice nella soap opera ‘Un posto al sole’. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, chi sono i genitori: dramma da bambino “Per certi aspetti abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, hanno raccontato i due nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel corso dell’intervista, spazio anche a quello che è accaduto durante queste ...

