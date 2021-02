Walker, gol da record per lui e il Manchester City ma…: “Era solo un cross…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Manchester City scrive la storia mettendo a referto la 15esima vittoria consecutiva in stagione considerando tutte le competizioni. Nessuna top squadra, come spiegato da Opta, era mai riuscita ad arrivare ad una striscia di successi come quella del club allenato da Guardiola. Il 3-1 rifilato in FA Cup allo Swansea, però, entrerà nei libri dei record anche per il gol di Kyle Walker. Infatti, proprio la rete dell'esterno destro Citizens che ha aperto la strada al successo dei suoi, ha fatto registrare un'altra importante statistica.Walker, un gol da ricordarecaption id="attachment 1092419" align="alignnone" width="852" Manchester City (getty images)/captionPazienza se si è trattato di un cross andato in porta, per Walker il gol allo Swansea è da ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilscrive la storia mettendo a referto la 15esima vittoria consecutiva in stagione considerando tutte le competizioni. Nessuna top squadra, come spiegato da Opta, era mai riuscita ad arrivare ad una striscia di successi come quella del club allenato da Guardiola. Il 3-1 rifilato in FA Cup allo Swansea, però, entrerà nei libri deianche per il gol di Kyle. Infatti, proprio la rete dell'esterno destro Citizens che ha aperto la strada al successo dei suoi, ha fatto registrare un'altra importante statistica., un gol da ricordarecaption id="attachment 1092419" align="alignnone" width="852"(getty images)/captionPazienza se si è trattato di un cross andato in porta, peril gol allo Swansea è da ...

