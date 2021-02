Voto su Rousseau, Casaleggio mette le mani avanti: “Se vince il no M5S valuterà l’astensione” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau stanno votando sull’ingresso o meno del M55 nel nascente governo Draghi, c’è chi – come Davide Casaleggio – si pone il problema di un eventuale vittoria del no. Ebbene, in quel caso si valuterà l’astensione dei 5 Stelle sulla fiducia all’esecutivo tecnico-politico guidato dall’ex numero uno della Bce. Il presidente dell’associazione Rousseau – dopo aver preso le distanze dal testo del quesito su cui si vota – mette le mani avanti anche sul risultato: “In caso di Voto negativo sulla piattaforma Rousseau è da definire se l’opposizione del Movimento sarà un Voto negativo alla fiducia al governo o di astensione in Parlamento”. E quando i cronisti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – Mentre gli iscritti alla piattaformastanno votando sull’ingresso o meno del M55 nel nascente governo Draghi, c’è chi – come Davide– si pone il problema di un eventuale vittoria del no. Ebbene, in quel caso sidei 5 Stelle sulla fiducia all’esecutivo tecnico-politico guidato dall’ex numero uno della Bce. Il presidente dell’associazione– dopo aver preso le distanze dal testo del quesito su cui si vota –leanche sul risultato: “In caso dinegativo sulla piattaformaè da definire se l’opposizione del Movimento sarà unnegativo alla fiducia al governo o di astensione in Parlamento”. E quando i cronisti ...

