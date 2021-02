Voto Rousseau Draghi: 13 parlamentari M5S contestano il quesito di Grillo, un voto al buio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il deputato M5S Pino Cabras pubblica su facebook un post dal titolo 'un voto al buio' di critica alla consultazione prevista sulla piattaforma Rousseau, sulla partecipazione del M5S al governo Draghi. Oltre a Cabras, firmano altri dodici parlamentari pentastellati Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il deputato M5S Pino Cabras pubblica su facebook un post dal titolo 'unal' di critica alla consultazione prevista sulla piattaforma, sulla partecipazione del M5S al governo. Oltre a Cabras, firmano altri dodicipentastellati

