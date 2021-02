Voto Movimento 5 stelle su Rousseau: vince il Sì a Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) vince il Sì al governo Draghi sulla piattaforma Rousseau. Il quesito messo ai voti per gli iscritti del Movimento 5 stelle ha ottenuto 44.177 (59.3%) mentre il No 30.360 voti (40.7%). Voto su Rousseau per Movimento 5 stelle Gli iscritti aventi diritto di Voto hanno potuto esprimersi sul supporto al Governo presieduto da Mario Draghi. Hanno espresso la propria preferenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)il Sì al governosulla piattaforma. Il quesito messo ai voti per gli iscritti delha ottenuto 44.177 (59.3%) mentre il No 30.360 voti (40.7%).superGli iscritti aventi diritto dihanno potuto esprimersi sul supporto al Governo presieduto da Mario. Hanno espresso la propria preferenza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

