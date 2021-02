Volley, Champions League: qualificate ai quarti e teste di serie. Ci sono 4 italiane: le possibili avversarie (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2021 di Volley maschile. Le vincitrici dei cinque gironi preliminari e le tre migliori seconde classificate hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta: quarti e semifinali si disputeranno in incontri di andata e ritorno (salvo cambi di regolamento dovuti all’emergenza sanitaria), mentre la Finale andrà in scena in gara secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire. L’Italia sarà presente con ben quattro formazioni. Perugia sarà testa di serie nel sorteggio dopo aver vinto il raggruppamento con Civitanova. Anche Trento avrà il vantaggio della testa di serie dopo aver dominato il proprio girone. Civitanova è invece in seconda fascia ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle squadreaidi finale della2021 dimaschile. Le vincitrici dei cinque gironi preliminari e le tre migliori seconde classificate hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta:e semifinali si disputeranno in incontri di andata e ritorno (salvo cambi di regolamento dovuti all’emergenza sanitaria), mentre la Finale andrà in scena in gara secca il prossimo 1° maggio in sede ancora da definire. L’Italia sarà presente con ben quattro formazioni. Perugia sarà testa dinel sorteggio dopo aver vinto il raggruppamento con Civitanova. Anche Trento avrà il vantaggio della testa didopo aver dominato il proprio girone. Civitanova è invece in seconda fascia ...

zazoomblog : Volley Champions League: Perugia batte il Tours vince il girone ed è testa di serie. Civitanova seconda ma ai quart… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Champions League: disastrosa prova di Modena che perde 0-3 con il già eliminato Roeselare e deve ora sperare che il Ke… - infoitsport : LIVE Modena-Versa Varsavia 2-1 | Champions League volley in DIRETTA | soffrendo | ma i Canarini tornano in vantaggi… - infoitsport : LIVE Modena-Versa Varsavia 2-2 | Champions League volley in DIRETTA | si va al tie-break | sarà battaglia! - infoitsport : Volley | Champions League | Modena sconfitta dal Varsavia | ma resta in corsa per qualificarsi ai quarti -