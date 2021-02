Volley, Champions League: Perugia batte il Tours, vince il girone ed è testa di serie. Civitanova seconda, ma ai quarti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Perugia ha sconfitto il Tours per 3-1 (18-25; 25-15; 25-14; 25-21) nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League 2021 di Volley maschile. Tra le mura amiche del PalaBarton, i Block Devils hanno avuto la meglio sulla formazione francese e hanno così conquistato il primo gruppo nella Pool B, con l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Gli umbri, che ieri avevano rifilato un sonoro 3-0 a Civitanova, si sono garantiti anche il vantaggio di essere testa di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta, in programma domai (ore 12.00) in Lussemburgo. Perugia conclude il proprio percorso con 5 vittorie (15 punti), proprio davanti alla Lube (sempre 5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha sconfitto ilper 3-1 (18-25; 25-15; 25-14; 25-21) nell’ultima partita della fase a gironi della2021 dimaschile. Tra le mura amiche del PalaBarton, i Block Devils hanno avuto la meglio sulla formazione francese e hanno così conquistato il primo gruppo nella Pool B, con l’annessa qualificazione aidi finale della massima competizione continentale. Gli umbri, che ieri avevano rifilato un sonoro 3-0 a, si sono garantiti anche il vantaggio di esseredinel sorteggio della fase a eliminazione diretta, in programma domai (ore 12.00) in Lussemburgo.conclude il proprio percorso con 5 vittorie (15 punti), proprio davanti alla Lube (sempre 5 ...

