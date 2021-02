Volley, Champions League: Modena ringrazia Ivan Zaytsev…da avversario! I Canarini volano ai quarti per quoziente punti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Modena si è clamorosamente e miracolosamente qualificata ai quarti di finale della Champions League 2021 di Volley maschile. I Canarini sembravano ormai spacciati dopo che oggi pomeriggio avevano perso in maniera inattesa per 3-0 contro i belgi del Knack Roeselare. Gli emiliani avevano soltanto una possibilità per passare il turno nella massima competizione europea: sperare che il Kuzbass Kemerovo del grande ex Ivan Zaytsev, già eliminato dalla competizione, battesse il Verva Varsavia allenato da Andrea Anastasi. I russi dovevano imporsi per 3-0 o 3-1, un successo per 3-2 avrebbe portato alla verifica del quoziente punti. E proprio così è stato. Il Kuzbass Kemerovo ha vinto per 3-2 (25-23; 21-25; 25-18; 19-25; 15-5), dunque ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021)si è clamorosamente e miracolosamente qualificata aidi finale della2021 dimaschile. Isembravano ormai spacciati dopo che oggi pomeriggio avevano perso in maniera inattesa per 3-0 contro i belgi del Knack Roeselare. Gli emiliani avevano soltanto una possibilità per passare il turno nella massima competizione europea: sperare che il Kuzbass Kemerovo del grande exZaytsev, già eliminato dalla competizione, battesse il Verva Varsavia allenato da Andrea Anastasi. I russi dovevano imporsi per 3-0 o 3-1, un successo per 3-2 avrebbe portato alla verifica del. E proprio così è stato. Il Kuzbass Kemerovo ha vinto per 3-2 (25-23; 21-25; 25-18; 19-25; 15-5), dunque ...

