Volley Bergamo | Zanetti a fine contratto Caccia agli sponsor | il futuro è in bilico

Ultime Notizie dalla rete : Volley Bergamo

Puglia In

La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo supera al tie - break Brescia e vola in semifinale della Del Monte ® Coppa Italia Serie A2/A3dove affronterà(3 - 0 ai danni di Galatina). Ottima prova collettiva per la squadra di Serniotti, capace di ribaltare la situazione dopo essere stata sotto per 2 - 1 nel computo dei set. Il commento post ...Chiude- Galatina (fischio d'inizio 19,30). LA FORMULA La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale, Semifinali e Finale. Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ...La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo supera al tie-break Brescia e vola in semifinale della Del Monte ® Coppa Italia Serie A2/A3dove affronterà Bergamo (3-0 ai danni di Galatina). Ottima prova collettiva per ...Per il campionato di Serie A1 femminile la 23a giornata, terz'ultima del torneo, mette in calendario diversi incontri testa-coda, ...