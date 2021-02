Volkswagen e Microsoft - La partnership per i servizi cloud si estende allo sviluppo degli Adas (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Volkswagen ha ampliato la propria collaborazione con la Microsoft per le auto connesse. In particolare, la divisione Car.Software lavorerà con il colosso informatico per realizzare una piattaforma, basata sul cloud Azure, dedicata allo sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida e denominata ADP (Automotive Driving Platform). Attraverso la "nuvola" il costruttore distribuirà over-the-air gli aggiornamenti software delle funzioni degli Adas a tutti i modelli del gruppo. Raccolta e rielaborazione dei dati. Il miglioramento dei dispositivi di sicurezza attiva passa per una capacità di rielaborazione dei dati su larga scala. La creazione di un grande database cloud, nel quale vengono raccolte tutte le informazioni in tempo reale trasmesse dalle auto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laha ampliato la propria collaborazione con laper le auto connesse. In particolare, la divisione Car.Software lavorerà con il colosso informatico per realizzare una piattaforma, basata sulAzure, dedicatadei sistemi di assistenza alla guida e denominata ADP (Automotive Driving Platform). Attraverso la "nuvola" il costruttore distribuirà over-the-air gli aggiornamenti software delle funzionia tutti i modelli del gruppo. Raccolta e rielaborazione dei dati. Il miglioramento dei dispositivi di sicurezza attiva passa per una capacità di rielaborazione dei dati su larga scala. La creazione di un grande database, nel quale vengono raccolte tutte le informazioni in tempo reale trasmesse dalle auto ...

