Virus in Campania, quasi 1700 nuovi positivi: il bollettino di oggi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua ad essere costante il trend in Campania. Anche oggi ci sono quasi 1.700 casi di nuovi positivi su oltre 21mila tamponi processati. A darne notizia è l'Unità di Crisi della regione nell'ultimo bollettino di oggi 11 febbraio. 12 i deceduti nella giornata di oggi e più di 1000 guariti.

Carmela_oltre : RT @TgrRai: #Covid19, è allarme in Campania per 29 focolai scolastici, a fine mese previsti complessivamente 254mila contagi. 'Diffusione d… - TgrRai : #Covid19, è allarme in Campania per 29 focolai scolastici, a fine mese previsti complessivamente 254mila contagi. '… - AntonioRussoli6 : @VincenzoDeLuca Chiudi le scuole! È stato già detto? Solo in #Campania il virus circola solo nelle scuole ?? Il fatt… - infoitinterno : Scuole Campania, coordinamento genitori: “La chiusura non può essere unica soluzione per contenere il virus” -