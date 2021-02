Violata la carta di credito di Mahrez L’algerino se ne accorge dopo 5 settimane

Ultime Notizie dalla rete : Violata carta

La Gazzetta dello Sport

Ci ha messo cinque settimane Riyad Mahrez per accorgersi che qualcuno gli stava fregando i soldi, usando una delle sue carte di credito per fare la bella vita a Ibiza e nel Regno Unito. Ad orchestrare ...Berlusconi ha capito che Draghi è insieme l'ultimae lapiù alta. Salvini ha capito, ... Non fa la vergine. Disposto a fornire voti in Parlamento e ministri se serve e se Draghi ...Soffiate alla stella del City oltre 175mila sterline. Prima di acciuffarlo il ladro si è dato da fare: feste sulla spiaggia, hotel di lusso, shopping nelle boutique più esclusive e puntate al casinò ...Daniele Pradè potrebbe lasciare la Fiorentina: i viola pensano a Gianluca Petrachi e Cristiano Giuntoli per il ruolo di direttore sportivo.