VIDEO Salvatore Caruso cade dolorante contro Fabio Fognini. Il ligure lo soccorre

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Salvatore

Telebari srl

... che fornisce ai suoi clienti il programma del torneo in diretta streaming. Il sito ... Avevamo poi il derby italiano tra Fabio Fognini eCaruso: una partita splendida che è appena ...Il 12 Febbraio "Annibale" uscirà accompagnato dal: un mash - up di opere dell'artista Min Liù ... Alessandro "MaestrALE" Facente (tromba e cori); Giuseppe "TAV" Tavernese (a - sax);"...Ci sono voluti cinque set ed il super tie-break per decidere chi tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso potesse accedere al terzo turno dell‘Australian Open 2021. Partita palpitante e ricca di colpi di ...Agli Australian Open 2021 di tennis Fabio Fognini ha superato Salvatore Caruso per 14-12 al tie break del quinto set, dopo una lotta lunga tre ore e 47 minuti. Prima del brutto battibecco finale, però ...