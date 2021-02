VIDEO Luna Rossa | l’allenamento della vigilia | le ultime novità degli italiani | poi la Finale contro Ineos

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è scesa in acqua nel Golfo di Hauraki per una sessione di allenamento in vistaPrada Cup. Manca poco più di un giorno all’iniziosfidaUk, in programma a partire da sabato 13 febbraio. L’imbarcazione italiana ha solcato il mare nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), in una giornata caratterizzata da un vento tra i 12 e i 14 nodi, dunque superiore a quelo che si dovrebbe riscontrare nel weekend i gara (6-8 nodi sabato, 10-12 nodi domenica). James Spithill e compagni, dopo una serie di importantissimi test in partenza, hanno completato un lungo allenamento. Diamo uno sguardo a tutte le...

Luna Rossa è scesa in acqua nel Golfo di Hauraki per una sessione di allenamento in vista della Finale della Prada Cup. Manca poco più di un giorno all'inizio della sfida contro Ineos Uk, in programma ...Luna Rossa si sta preparando per l'attesissima Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Mancano meno di due giorni all'inizio della ...