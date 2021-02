sportli26181512 : Vibonese, ha firmato Cattaneo: era svincolato: Il centrocampista ha girato molti club di Serie C: al Piacenza l'avv… -

VIBO VALENTIA - Colpo in mediana della Vibonese, che ha ingaggiato oggi Luca Cattaneo. Questa la nota del club calabrese: "Luca Cattaneo, classe '89, è un nuovo giocatore dell'U.S. Vibonese Calcio. Centrocampista di esperienza arriva a Vibo Valentia dopo essersi svincolato dal Piacenza, club in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Un giramondo, il giocatore porlezzese è ...