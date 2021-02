Verstappen alla Mercedes nel 2022? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Formula 1, Max Verstappen alla Mercedes nel 2022 come erede di Lewis Hamilton? L’ipotesi di mercato. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del rinnovo di Hamilton spunta un’indiscrezione, una voce di mercato alimentata dalla durata del nuovo contratto del campione britannico: Verstappen alla Mercedes nel 2022. Ma quanto c’è di fondato in questa indiscrezione? La durata del contratto d Lewis Hamilton e i dubbi legati al futuro Sicuramente la durata del rinnovo di Hamilton con la Mercedes lascia ampi margini alla fantasia. Il campione del mondo ha firmato per un solo anno, quindi il volante più ambito della Formula 1 potrebbe liberarsi al termine della prossima stagione. A meno che Lewis non ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Formula 1, Maxnelcome erede di Lewis Hamilton? L’ipotesi di mercato. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del rinnovo di Hamilton spunta un’indiscrezione, una voce di mercato alimentata ddurata del nuovo contratto del campione britannico:nel. Ma quanto c’è di fondato in questa indiscrezione? La durata del contratto d Lewis Hamilton e i dubbi legati al futuro Sicuramente la durata del rinnovo di Hamilton con lalascia ampi marginifantasia. Il campione del mondo ha firmato per un solo anno, quindi il volante più ambito della Formula 1 potrebbe liberarsi al termine della prossima stagione. A meno che Lewis non ...

annoyingsoul29 : “Fare il salto dalla frec alla f2 è molto difficile” Max Verstappen che ha fatto il salto da f3 a f1: - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: l'opinione di #Ecclestone sull'ipotetica clausola #Verstappen richiesta da #Hamilton alla #Mercedes - FormulaPassion : #F1: l'opinione di #Ecclestone sull'ipotetica clausola #Verstappen richiesta da #Hamilton alla #Mercedes - Mad24787 : @antorendina Assolutamente alla pari dei vari Leclerc, Verstappen e compagnia! - mattiamaestri46 : @antorendina Per me alla pari di Verstappen. Il periodo in Red bull ha detto questo. -